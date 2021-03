Joachim Low lascerà l'incarico di commissario tecnico della Germania dopo gli Europei di quest'anno. La federcalcio tedesca ha annunciato che è stato lo stesso ct a chiedere di terminare il proprio contratto prima della scadenza, fissata al Mondiale 2022.



Ecco le sue parole: "Faccio questo passo indietro in modo molto consapevole, pieno di orgoglio e gratitudine, ma allo stesso tempo continuo a essere estremamente motivato per il prossimo campionato Europeo. Ho avuto l'onore di lavorare con i migliori calciatori del Paese per quasi 17 anni, aiutandoli nella loro crescita. Ricordo grandi vittorie e sconfitte dolorose con tanti momenti magici e meravigliosi, non solo la vittoria del Mondiale 2014 in Brasile. Sono e rimarrò sempre grato alla federazione, che ha sempre messo me e la squadra nelle condizioni ideali per lavorare bene".