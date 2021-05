Луиш Каштру покидает «Шахтер» после двух лет работы с командой.



ФК «Шахтер» благодарит Луиша Каштру и его тренерский штаб за работу с командой. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед!https://t.co/M3NAdI1Wb2 pic.twitter.com/UCMKVRfN3k — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 12, 2021

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale:In pole per la successione del tecnico sulla panchina degli ucraini c'è Roberto De Zerbi, in lotta per l'Europa League alla guida del Sassuolo.