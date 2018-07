@LuisRubiales: "La decisión ha sido unánime. Me gusta su compromiso. Ha dejado pasar oportunidades económicas mejores por entrenar a la @SeFutbol" #BienvenidoLuisEnrique



Ieri le dimissioni di Hierro, oggi la nomina dellariparte ufficialmente dache è il nuovo allenatore delle Furie Rosse, come annunciato dal sito ufficiale e dal profilo Twitter della. Progetto tecnico che deve far dimenticare gli ultimi tre tornei internazionali (Mondiali 2014 e 2018, Euro 2016), chiusi con cocenti delusioni, dopo il ciclo di tre vittorie consecutive della Roja (Europei 2008 e 2012, Mondiale 2010).- L'ex allenatore di, rimasto fuori dal giro dopo le tre stagioni da tecnico dei blaugrana con cui ha vinto praticamente tutto, torna dunque in panchina. Dopo l'esonero lampo di, che il prossimo anno allenerà ilriparte da un nome di sicuro affidamento. Battuta la concorrenza die dell'attuale ct del Belgio RobertoLuis Enrique piace perchè giovane ma già con un'ampia esperienza internazionale, oltre ad aver dimostrato di saper gestire uno spogliatoio pieno di campioni come quello della Spagna.