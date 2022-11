Giornata campale in casa: dopo l'ufficializzazione del cessato rapporto tra la squadra di old Trafford e Cristiano Ronaldo , arriva anche la dichiarazione da parte della proprietà della sostanziale messa in vendita del club. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale:"Il Manchester United, uno dei club sportivi storici e di maggior successo al mondo, annuncia oggi che il Consiglio di amministrazione della Società sta avviando un processo per esplorare alternative strategiche per il club. Il processo è progettato per migliorare la crescita futura del club, con l'obiettivo finale di mettere il club nella migliore posizione per capitalizzare le opportunità sia sul campo che sul mercato.Come parte di questo processo,. Ciò includerà una valutazione di diverse iniziative per rafforzare il club, tra cui la riqualificazione dello stadio e delle infrastrutture, e l'espansione delle operazioni commerciali del club su scala globale, ciascuna nel contesto del miglioramento del successo a lungo termine delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile, portando benefici ai fan e ad altre parti interessate.- I co-presidenti esecutivi e direttori,hanno dichiarato: “La forza del Manchester United si basa sulla passione e sulla lealtà della nostra comunità globale di 1,1 miliardi di fan e follower. Mentre cerchiamo di continuare a costruire sulla storia di successo del Club, il Consiglio ha autorizzato un'approfondita valutazione delle alternative strategiche.Durante tutto questo processo rimarremo completamente concentrati sul servire i migliori interessi dei nostri fan, azionisti e vari stakeholder”."Raine Group (che secondo alcune voci è collegata anche alla possibile cessione dell'Inter ) agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo della Società e Latham & Watkins LLP è il consulente legale della Società. Rothschild and Co. agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo per gli azionisti della famiglia Glazer. Non può esserci alcuna garanzia che la revisione intrapresa si tradurrà in qualsiasi operazione che coinvolga la Società. Il Manchester United non intende fare ulteriori annunci in merito alla revisione a meno che e fino a quando il Consiglio non abbia approvato una transazione specifica o altra linea di condotta che richieda un annuncio formale".