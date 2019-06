Diego Armandonon è più il tecnico dei messicani deis. Su consiglio dei medici, il Pibe de Oro ha deciso di interrompere l'avventura in Messico per evitare rischi.

Diego Armando Maradona non è più il tecnico dei messicani dei Dorados. Su consiglio dei medici, il Pibe de Oroha deciso di interrompere l'avventura in Messico per evitare rischi. L'ex numero 10 del Napoli era riuscito nell'impresa di portare la squadra in finale sia del torneo di apertura che di clausura.