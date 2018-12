#Marotta: "Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio" #FCIM pic.twitter.com/6zexEy62aC — Inter (@Inter) December 13, 2018

La notizia era nell'aria da qualche mese, dopo l' anticipazione di Calciomercato.com di ottobre. Ora è arrivata anche l'ufficialità:. Ecco le prime parole dell'ex dirigente della Juventus: ". Ricoprirò una carica importante, che è quella di amministratore delegato dell'area sport, un capitolo importante per la mia vita professionale, pieno di grande responsabilità. Questo assolutamente non mi spaventa, si inizia un nuovo percorso e deve essere un percorso vincente".Ecco il comunicato ufficiale del club:L'esperto dirigente assumerà la carica sin da subito e sarà responsabile dell'intera area sportiva del Club.FC Internazionale Milano adotterà un modello societario con doppio amministratore delegato, in cui Giuseppe Marotta lavorerà a fianco di Alessandro Antonello, che assumerà la carica di Amministratore Delegato Corporate, responsabile di tutte le attività aziendali.Entrambi gli Amministratori Delegati riporteranno al Presidente dell'Inter, Steven, che ha dichiarato: ", in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un'azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio.. Fuori dal campo, Alessandro garantirà il miglioramento delle nostre performance, la realizzazione dei nostri progetti strategici e la promozione dei valori del Club all'interno dell'organizzazione"."Sono felice e orgoglioso di iniziare una nuova sfida professionale in un club prestigioso come l'Inter', ha affermato Marotta. 'Il Presidente Steven Zhang ha un progetto ambizioso e sono impaziente di farne parte attivamente. Voglio ringraziare il Chairman Zhang e il Gruppo Suning per la fiducia che mi hanno accordato e sono certo che insieme renderemo l'Inter nuovamente vincente".