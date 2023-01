Um novo ao serviço de Portugal : bem-vindo, Mister Roberto Martínez! #VesteABandeira



A new at service: welcome, Coach Roberto Martínez! #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

Manca solo l'annuncio ufficiale, ora è tutto definito:, l'ex selezionatore del Belgio è dunque il successore di Fernando Santos alla guida dei lusitani.- Martinez ha preso parola come nuovo ct del Portogallo e ha subito parlato del futuro diin nazionale: "Le decisioni calcistiche vanno prese in campo. Non sono un allenatore che prende decisioni in ufficio. Il punto di partenza è conoscerli tutti. Cristiano merita tutta la mia stima".- Nella conferenza stampa di presentazione di Martinez, il presidente della Federcalcioha smentito di aver cercatoin precedenza: "Abbiamo cercato fin dal primo momento un profilo di allenatore ben definito e abbiamo parlato con molte persone all'interno di questo processo. Posso assicurare che gli unici contatti concreti sono stati con Martinez".