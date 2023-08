Ora è ufficiale: Nemanja Matic è un nuovo giocatore del Rennes. Alla Roma vanno 3 milioni di euro, bonus compresi. Contratto fino al 2025 per il serbo che, per la prima volta in carriera, si misura con il massimo campionato francese. Il trasferimento, giunto come un fulmine a ciel sereno e definito in poco tempo, è da imputarsi ad una incompatibilità con l'ambiente giallorosso sorta a causa di motivi personali. Nella scorsa stagione Matic ha totalizzato 50 presenze tra tutte le competizioni e segnato due gol.