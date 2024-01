Matic, UFFICIALE: rimane in Francia, c'è l'annuncio

“L'Olympique Lyonnais è molto lieto di annunciare l'arrivo dell'internazionale serbo Nemanja Matić, proveniente dallo Stade Rennais, fino al 30 giugno 2026. L'importo del trasferimento ammonta a 2,6 M€.” Con questo comunicato il Lione segna la parola fine sulla telenovela riguardo il futuro di Nemanja Matic, che resta quindi in Francia.



I DETTAGLI - Il Lione aggiunge esperienza e leadership alla sua mediana, il serbo classe 1988, ex Roma tra le altre, ha un palmarès di tutto rispetto: 3 Premier League, 1 Fa Cup,1 Coppa di Lega con il Chelsea, oltre ad un campionato e due supercoppe portoghesi con il Benfica tra gli altri, senza dimenticare che ha indossato anche le maglie di Manchester United e Roma, con cui ha raggiunto una finale di Europa League lo scorso maggio persa poi ai rigori contro il Siviglia. La situazione di classifica del Lione è attualmente deficitaria trovandosi al terzultimo posto con 16 punti, il suo acquisto potrebbe portare entusiasmo oltre a grandissima fisicità in mezzo al campo. Il serbo si metterà presto agli ordini di Sage e costituirà un centrocampo di assoluto valore insieme a Tolisso e Caqueret.