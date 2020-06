Altra plusvalenza per la Juventus: ufficiale il trasferimento di Stephy Mavididi al Montpellier per 6,3 milioni di euro, 4 milioni di plusvalenza per i bianconeri. Il comunicato:



"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società

S.A.S. Montpellier Herault SC per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore

Stephy Alvaro Mavididi a fronte di un corrispettivo di € 6,3 milioni, pagabili in tre esercizi.

Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 4,0 milioni, al netto del contributo di solidarietà e

degli oneri accessori".



A questo fa seguito l'ufficialità dello scambio Correia-Moreno con il Manchester City, che genera plusvalenza per altri 7,6 milioni di euro. Il comunicato:



"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto con la società Manchester

City Football Club Limited i seguenti accordi:

• acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Félix Alexandre Andrade

Sanches Correia a fronte di un corrispettivo di € 10,5 milioni da pagarsi nel corso del prossimo esercizio

2020/21. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva

quinquennale valevole fino al 30 giugno 2025;

• cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pablo Moreno Taboada a

fronte di un corrispettivo di € 10 milioni da pagarsi nel corso del prossimo esercizio 2020/21. Tale

operazione genera un effetto economico positivo di circa € 7,6 milioni, al netto del contributo di

solidarietà e degli oneri accessori"