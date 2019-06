. Sul sito ufficiale del TAS, infatti, è stato pubblicato il comunicato, atteso da tempo, con il quale si estromettono i rossoneri dalle competizioni Uefa della prossima stagione, 2019/20. Nel comunicato, poi, si evince come siano stati accorpati i due trienni sotto la lente d'ingrandimento della Uefa: il 2015-17 e il 2016-18. Milan escluso per non aver rispettato i paletti del Fair Play Finanziario.- Chiusa la stagione a un punto dalla Champions League, il Milan dovrà rinunciare all'Europa League, nella quale partiva direttamente dalla fase a gironi. Sorridono, quindi, Roma e Torino, che attendevano da tempo questo comunicato , in quanto i giallorossi prendono il posto dei rossoneri e i granata partiranno dalla fase preliminare.Come spiegato nel comunicato, questa sanzione mette fine al procedimento relativo al triennio 2016-18: "Di escludere l’AC Milan dalle competizioni europee per la stagione 2019-20 in quanto il club non ha rispettato le regole del break even durante i periodi 2015-2016-2017 e 2016-2017-2018.​".