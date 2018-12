Il Milan ricorre al TAS contro le decisioni della UEFA: dopo una lunga analisi del dispositivo emesso dalla Camera Giudicante, i legali di Elliott e dei rossoneri hanno deciso di appellarsi nuovamente alla corte di Losanna per ridiscutere i termini per il rientro nelle regole del Fair Play Finanziario.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato che comunica ufficialmente il ricorso che verrà poi discusso nel nuovo anno: "AC Milan, dopo aver valutato la decisione espressa dalla Adjudicatory Chamber del Club Financial Control Body (CFCB), esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna."