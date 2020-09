Il Milan deve rinunciare al principale obiettivo per la difesa, inseguito per tutta l'estate e per il quale ha tentato un ultimo rilancio nelle scorse ore. Wesley Fofana si appresta a diventare un nuovo calciatore del Leicester: con una nota ufficiale, il club francese ha comunicato di aver accettato la proposta (35 milioni di euro più 5 di bonus) della società inglese per il centrale classe 2002.



Dopo aver respinto una prima offerta di 30 milioni di euro e aver detto no anche ad un tentativo del West Ham, il Saint-Etienne è stato contattato nelle ultime ore dal Milan, che nel frattempo aveva perfezionato l'accordo col Lione per la cessione a titolo definitivo di Paquetà. La preferenza del giocatore, che aveva raggiunto da tempo un accordo economico col Leicester, è risultata determinante.





L’#ASSE a conclu un accord avec @LCFC, actuel leader de Premier League, pour le transfert de Wesley #Fofana. La décision de céder le joueur pour un montant record a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires.



Lire le communiqué complet — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 29, 2020