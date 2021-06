Arkadiusz Milik, attaccante del Marsiglia e della Polonia, non prenderà parte a Euro2020. Lo comunica la federcalcio polacca, con l'ex Napoli, obiettivo di mercato della Juve, che non ha superato l'infortunio al ginocchio: "Milik non giocherà la fase finale degli Europei. L'infortunio con cui l'attaccante 27enne è arrivato in ritiro ha portato alla mancata convocazione [...] Per due settimane Milik si è sottoposto a numerosi trattamenti secondo un piano ben definito, che gli avrebbe permesso di tornare al pieno carico di allenamento. L'allenamento di oggi doveva essere un test. I sintomi che ha avvertito durante le esercitazioni hanno confermato che l'infortunio non consente al giocatore di allenarsi al 100% o di giocare le partite". Milik ha già lasciato il ritiro per rientrare in Francia, col Marsiglia che farà nuovi esami. Paulo Sousa ha deciso che non ci sarà un sostituto dell'ex Napoli.