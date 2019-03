Non è solo uno smartphone premium di nuova generazione con nuove tecnologie e una fotocamera con un’intelligenza avanzata. E’ anche lo smartphone ideale per qualsiasi tifoso juventino, grazie ad un’ampia serie di features esclusive del mondo bianconero. E’ il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition, disponibile dall’8 marzo sullo Juventus Official Online Store.



Lo smartphone nasce dalla perfetta simbiosi delle nuove tecnologie Samsung, che garantiscono prestazioni potenti e senza compromessi, con le personalizzazioni digitali del mondo Juventus, in modo da poter vivere la passione bianconera nel miglior modo possibile e sempre a portata di mano. Qualche esempio? La fotocamera intelligente con obiettivo Ultra-grandangolare, perfetta per immortalare le emozioni vissute allo stadio, la possibilità di registrare video Super Steady e di alta qualità, anche nei momenti più concitati di una partita, oppure il miglior schermo mai realizzato da Samsung, il primo display Infinity-O con tecnologia Dynamic AMOLED, ideale per sfruttare a pieno i contenuti esclusivi a tema Juventus.



Il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition offre tantissime features bianconere: una serie di applicazioni preinstallate, tra cui tra cui Juventus VR, Juventus TV (disponibile con un abbonamento gratuito valido fino alla fine della stagione 2018/2019) e l’applicazione Black&White Specials con contenuti extra in esclusiva tra cui wallpaper, suonerie personalizzate con i cori dei tifosi, e video library con i migliori contenuti sulla squadra, oltre a personalizzazioni di ogni tipo, come loghi animati all’accensione e allo spegnimento e la possibilità di usare l’inno della Juventus come suoneria. Avere uno smartphone premium di nuova generazione con features esclusive per vivere al massimo la passione bianconera è ora una realtà.



Il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition sarà disponibile online esclusivamente sullo Juventus Official Online Store da venerdì 8 marzo.



Questo il comunicato sul sito ufficiale della Juventus.