Il Chievo rinasce. O meglio, prova a farlo. L'FC Chievo 1929, infatti, ha ricevuto l'affiliazione da parte della FIGC, come annunciato da Sergio Pellissier. Intervenuto a L'Arena, l'ex attaccante gialloblù ha dichiarato: "Non mollo niente, non è finita qui. Io ci provo, per il Chievo non posso arrendermi davanti alle prime difficoltà. Ho la mia società: FC Chievo 1929, l’affiliazione era il primo passo da fare. C’è, resta lì, per essere riempita, per essere messa in piedi. Di tempo e di sostegni, siamo chiari. Di tempo ne avevamo davvero poco per provare ad entrare subito. Ho cercato di lavorare in emergenza: contatti, solidità, sponsor, imprenditori, compagni di viaggio. Non ci sono riuscito oggi. Ma domani è un altro giorno. Da dove ripartiamo? Non conta da dove. Ma è fondamentale ripartire. Terza, seconda categoria. O dove sarà possibile. Magari trovando anche la possibilità di avvicinarmi ad altre realtà già esistenti. Iniziare dalla serie D sarebbe stato il top. Un passo sotto il professionismo, per provare poi a fare subito un balzo in avanti".