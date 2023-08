Ora è ufficiale:raggiunge Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e sarà compagno di squadra di Milinkovic-Savic e Koulibaly nell'. Ad annunciarlo è la stessa società finalista nell'ultima Champions League araba, con un video sui social.L’Al-Hilal pagherà al Psg una cifra vicina agli 80 milioni di euro che, con i bonus, toccherà la tripla cifra. Neymar percepirà invece 160 milioni di euro in due anni, solo di stipendio e senza i proverbiali e ricchi bonus, sull'entità dei quali si parla infatti di cifre comprese tra i 300 e i 400 milioni di euro. Secondo alcuni, tra bonus alla firma, ingaggio e impegni vari di natura commerciale, prenderà 320 milioni di euro in due anni.– Neymar avrà a disposizione un aereo privato come CR7 e, come il portoghese, gli verrà concesso di poter convivere con la compagna Bruna Biancardi nonostante i due non siano sposati. È stato anche già stabilito dove andrà a vivere: una villa enorme con staff annesso. Bonus? Per ogni vittoria dell’Al-Hilal, il brasiliano intascherà circa 80.000 euro; 500.000 euro invece li avrà per ogni storia o post pubblicato sui suoi social e che pubblicizzino l’immagine dell’Arabia Saudita.