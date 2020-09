Niente Croazia per Cristiano Ronaldo. L'infezione al piede non permetterà all'esterno della Juventus di scendere in campo con il Portogallo contro i vice campioni del mondo: non convocato per la sfida, la sua numero 7 è stata affidata a Sergio Oliveira, centrocampista del Porto al PAOK Salonicco nell'ultima stagione.