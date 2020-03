Il centrocampista offensivo del, che sembrava a un passo dall’Inter, ha rinnovato il proprio contratto con i Red Devils. Diversi incontri, a gennaio, tra il suo agente e la dirigenza nerazzurra a Milano, nella sede interista. Ma alla fine, a spuntare, è stata la società inglese.: “Sto lavorando duramente per migliorare e questo e l’ambiente perfetto per me. Ho l’opportunità di imparare dal manager, dal suo staff, da giocatori di alto livello. Qui è fantastico. Sono felice di firmare questo nuovo contratto e sono davvero grato per l’opportunità di mettermi alla prova qui e per molti altri anni”.