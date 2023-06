Niente Lecce per Wladimiro Falcone. Il portiere, grande rivelazione di questo campionato, era in prestito al club salentino dalla Sampdoria, che lo aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto, mantenendo però un'opzione per il controriscatto.



Pochi minuti fa i blucerchiati hanno diramato un comunicato ufficiale, in cui si rende noto che Falcone, classe 1995 convocato a marzo dalla Nazionale, è stato controriscattato dalla squadra genovese. Di seguito il testo:



"L’U.C. Sampdoria comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione in essere con l’U.S. Lecce relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone. Il portiere tornerà dunque in blucerchiato a partire dal prossimo 1° luglio."