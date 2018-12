OFFICIAL | Sofie Junge Pedersen signs for #JuventusWomen! https://t.co/TzzhFQPSDZ



UFFICIALE | Sofie Junge Pedersen è bianconera! — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 27 dicembre 2018

La Juventus Women ha ufficializzato il primo acquisto del mercato invernale con un comunicato sul sito ufficiale del club:Sofie è stata nell’ultima stagione in forza al Levante, in Spagna, ma precedentemente è stata protagonista nel calcio femminile scandinavo: ha infatti vinto un campionato danese nel 2014 con il Fortuna Hjørring,un campionato svedese con il Rosengard nel 2015, squadra con la quale l’anno successivo ha alzato una Svenska Cup e una Supercoppa nazionale.Dai club alla Nazionale, Sofie ha una lunga militanza prima nelle selezioni giovanili e poi in quella maggiore della Danimarca, con la quale ha giocato da protagonista, giocando la Finale e piazzandosi seconda, gli Europei Femminili del 2017 svoltisi in Olanda.".