UFFICIALE: nuovo compagno d'attacco per Pafundi dalla Ligue 1

E' ancora aperto il mercato in Svizzera: il nuovo campionato di Simone Pafundi, arrivato nei quattro cantoni in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese, chiude i battenti della sessione invernale il 15 febbraio e dunque i club hanno ancora tempo di rinforzarsi. Il Lucerna, infatti, ha annunciato oggi il suo nuovo acquisto.



CHE COPPIA - Arriva infatti dal Lorient Adrian Grbic, svizzero, 27 anni, che non aveva spazio coi Merluzzi e lo cercherà invece nel proprio Paese nella seconda parte della stagione. Il Lucerna è quarto in classifica, a due punti dal terzo posto occupato dal San Gallo.