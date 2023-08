Il Lecce riporta Rémi Oudin in Italia. Il giocatore francese del Bordeaux, che già nella scorsa stagione ha vestito la maglia giallorossa, domani sarà a Lecce per le visite mediche. Una mossa di mercato che il club pugliese mette in atto vista l'imminente cessione di Federico Di Francesco, molto vicino al Palermo.



Questo il comunicato del club:



"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Rémi Oudin è atteso in sede nella mattinata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito.



Il calciatore francese nella scorsa stagione sportiva ha collezionato 31 presenze realizzando tre reti con la maglia giallorossa".