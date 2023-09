Paco Alcacer, ex attaccante di Barcellona e Villarreal, ha deciso di restare negli Emirati Arabi Uniti. L'attaccante spagnolo è stato annunciato dall'Emirates Club, squadra di Raʾs al-Khayma in cui gioca anche Andres Iniesta. Il giocatore arriva in prestito dallo Sharjah FC.