UFFICIALE - Parma, blindato Mihaila: ha firmato il rinnovo fino al 2027

"Parma Calcio annuncia che Valentin Mihaila ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027 con un’opzione per la stagione 2027/2028. La storia di Valentin con i colori gialloblu comincia nell’autunno del 2020, per la precisione in ottobre quando viene acquistato dal Clubul Sportiv Universitatea Craiova. E’ un attaccante esterno, che ama il dribbling e l’assist per i compagni. Ma ha anche una grande predisposizione al sacrificio nella fase difensiva. In tre stagioni e mezzo con il Parma Calcio ha raccolto 84 presenze (fra Serie A, Serie B e Coppa Italia), mettendo in luce le sue qualità e le sue doti: negli ultimi tre campionati di Serie B solo tre attaccanti (nati dopo l’1 gennaio 2000) sono stati capaci di segnare almeno 10 gol e di servire almeno 5 assist".

Al Parma dal 2020, a parte la parentesi all’Atalanta, Valentin Mihaila ha realizzato finora 15 gol e 9 assist in 84 presenze tra tutte le competizioni."Valentin è uno di questi tre attaccanti (10 reti e 6 assist), assieme a Sebastiano Esposito (10 gol + 6 assist) e al nostro Adrian Benedyczak (24 gol + 5 assist). Nonostante un periodo di inserimento condizionato da alcuni infortuni, Valentin ha dimostrato un forte attaccamento al Club, alla città e ai tifosi. Impegnato nel campionato Europeo 2024 insieme al connazionale (e gialloblu) Dennis Man, con la Romania ha collezionato 23 presenze e 4 reti fino ad oggi. E martedì sarà impegnato nella sfida degli ottavi di finale contro l’Olanda. La sua ultima stagione con il Parma è stata la migliore in termini di performance e di rendimento: Valentin è stato coinvolto in 8 reti (6 gol e 2 assist), raggiungendo lo stesso risultato che aveva raccolto sommando le sue due stagioni precedenti. Oggi, a distanza di quattro anni, torna in Serie A con la maglia del Parma: una Serie A che Valentin ha voluto fortemente conquistare con questi colori".