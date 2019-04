"Non c’è tre… senza quattro! L’Allianz Stadium riaprirà ancora una volta le porte alla solidarietà: il 27 maggio, la casa bianconera, ospiterà infatti per la quarta volta la Partita del Cuore, che vedrà affrontarsi la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca". E' questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della Juventus, che prosegue svelando: "Sarà, come sempre, una serata dalle grandi emozioni, in campo e fuori, e non mancheranno le sorprese: a partire dalle due squadre, i cui capitani sono Paolo Belli (autore dell’Inno della Juventus) e Andrea Agnelli. La Nazionale Italiana Cantanti sarà allenata da Gianni Morandi, affiancato da Marco Masini, mentre i Campioni per la Ricerca saranno guidati da Michel Platini, che avrà come vice Gianluca Vialli. Fra loro, hanno già annunciato la loro presenza i piloti della Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, mentre il calcio d’inizio sarà dato da Cristiano Ronaldo".