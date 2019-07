Congratulations, Mario! — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 3, 2019

Mario #Pašalić ancora in!

Per lui 33 presenze, 8 gol e 3 assist nella scorsa stagione! SuperMario!

Attraverso un comunicato ufficiale, il Chelsea ha annunciato il rinnovo di Mario Pasalic, che torna in prestito all'Atalanta. ". Il 24enne è arrivato a Stamford Bridge nel 2014 dall'Hajduk Split e ha giocato dieci volte con la maglia della Nazionale croata. La scorsa stagione ha aiutato l'Atalanta a cogliere il terzo posto in Serie A, il loro massimo risultato di sempre, oltre ad aver partecipato alla finale di Coppa Italia. In totale, Pasalic ha giocato 42 partite e segnato 8 gol".