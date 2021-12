Paulo Sousa è ufficialmente il nuovo allenatore del Flamengo. Il portoghese, alla guida della Fiorentina dal 2015 al 2017, ha rescisso in serata il contratto che lo legava alla Federcalcio della Polonia da commissario tecnico e ha ratificato l'accordo col club brasiliano, finalista dell'ultima Copa Libertadores.



Sousa, che dovrà versare un indennizzo economico alla federazione polacca per aver deciso di interrompere in anticipo il contratto, ha firmato col Flamengo per le prossime due stagioni.