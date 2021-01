E' Paulo Sousa il nuovo ct della Polonia. L'ex allenatore della Fiorentina è stato annunciato dalla Federcalcio polacca, prende il posto dell'esonerato Jerzy Brzęczek.



"Sono convinto che il nuovo allenatore della nazionale polacca, grazie alla sua classe di allenatore, esperienza e conoscenza internazionale, darà alla nostra squadra nazionale un nuovo impulso. Conto su di lui! Tutti, la federazione, i calciatori e tutta la nostra famiglia calcistica, sono a sua disposizione. Buona fortuna Paolo!" ha detto il presidente della Federcalcio Zbigniew Boniek.



"Sono onorato e orgoglioso di essere l'allenatore della nazionale polacca. All'inizio, vorrei ringraziare il presidente Zbigniew Boniek e l'intero consiglio di amministrazione per il fatto che posso raccogliere una sfida così grande. La Polonia è un Paese del calcio e sono convinto che il vostro entusiasmo ci darà forza, sostegno e fiducia nella rappresentanza. Insieme potremo lottare per le vittorie agli Europei. Con la giusta mentalità, disciplina, organizzazione e approccio, insieme a me, al mio staff, ai dipendenti della federazione e al supporto dell'intera nazione, saremo forti. Sono sicuro che tutta la Polonia sarà orgogliosa della sua nazionale", ha detto lo stesso Paulo Sousa.