Ufficiale, per Kalulu due giornate di squalifica. Juventus anche senza Thuram e Savona

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata di Serie A. La decisione più attesa era quella relativa a Pierre Kalulu, difensore della Juventus espulso con il Var durante il match con la Lazio: per il francese due giornate di squalifica. Kalulu salterà le ultime due giornate di campionato, nelle quali la Juventus sarà impegnata contro Udinese e Venezia.: per avere, al 15° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una manata alla nuca un calciatore avversario.

doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Decima sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, due fumogeni e numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata exart. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)

CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)