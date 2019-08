Der #FCBayern hat den kroatischen Nationalspieler Ivan Perišić verpflichtet. Der Vize-Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailand nach München. #ServusIvan



L’esterno croato torna in Germania, dove aveva giocato dal 2011 al 2015, vestendo le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg. Confermata la formula dell’operazione: nelle casse dell’Inter finiscono 5 milioni per il prestito oneroso mentre i tedeschi si assicurano il diritto di riscatto a 20 milioni. L’ufficialità è arrivata alle 11 mediante un tweet del Bayern. Un'operazione che consente ai nerazzurri di mettere da parte un gruzzoletto da circa 10 milioni di euro, considerando il risparmio sull'ingaggio totale, che pagheranno i tedeschi, i 5 milioni ricevuto per il prestito oneroso e la parte di ammortamento da pagare, che sarà onere dell'Inter, dato che Perisic è partito solo in prestito.