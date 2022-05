We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 31, 2022

è un nuovo giocatore del Tottenham. Dopo aver superato le visite mediche e le firme sui contratti, è arrivata anche l'ufficialità dai profili social degli Spurs. Il giocatore ritrova così Antonio Conte e lascia l'Inter a parametro zero dopo più di 200 presenze e 55 gol in due periodi diversi in nerazzurro.- Con gli Spurs ha firmato un contratto di due anni con un ingaggio da oltre 6 milioni di euro all'anno.. Ivan voleva il Tottenham e Antonio Conte, che continua a guardare in casa Inter e dopo aver preso il croato ha puntato anche Alessandro Bastoni. Il difensore è nel mirino di diversi club inglesi, e potrebbe diventare il sacrificato della dirigenza per fare cassa.