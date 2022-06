Andrea Pirlo riparte dalla Turchia. Il Fatih Karagumruk ha ufficializzato la nomina dell'ex Juventus come nuovo allenatore della prima squadra: contratto annuale e presentazione alla stampa fissata per martedì 14 giugno. Sarà il secondo tecnico italiano alla guida del club di Istanbul dopo Francesco Farioli.



UN PEZZO DI ITALIA - Il Fatih Karagmuruk ha concluso all'ottavo posto l'ultima Super Lig e nel suo organico vanta la presenza di tre calciatori italiani, il portiere Emiliano Viviano, il difensore Davide Biraschi e Fabio Borini, oltre ad altre vecchie conoscenze della Serie A come Caner Erkin (ex Inter) e Yann Karamoh.



UNA NUOVA SFIDA - Dopo aver vagliato diverse opportunità di ritornare in Serie A già nel corso della passata stagione (Sampdoria in primis) e nelle scorse settimane, Pirlo decide di accettare dunque una nuova sfida lontano dall'Italia per rimettersi in gioco dopo l'unico precedente campionato alla guida di un club professionistico, quello chiuso al quarto posto e la conquista di Supercoppa Italiana e Coppa Italia prima dell'esonero da parte della Juve.