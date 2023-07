Cessione importante per il Real Valladolid, che sta cercando di ricostruire la squadra per tornare subito nella massima serie spagnola. I Pucelanos hanno annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, di aver ceduto le prestazioni di Gonzalo Plata all'Al-Sadd, club qatariota. L'esterno offensivo ecuadoriano, classe 2000, si trasferisce per un importo di circa 12 milioni e firma un contratto fino al 30 giugno 2028-