Genoa Cricket and Football Club, comunicato stampa https://t.co/NIJ2cr1VqO pic.twitter.com/ne8bsRdcmd — Genoa CFC (@GenoaCFC) 14 maggio 2019

, poi sarà il momento di iniziare a progettare il futuro che potrebbe avere un nuovo proprietario.- presidente in carica dal 2003 -anche in seguito alla protesta di una parte del pubblico genoano, che in aperto contrasto con il numero uno del club sta attuando da alcune settimane uno sciopero del tifo non entrando allo stadio.La decisione è stata comunicata dal sito ufficiale del club attraverso una nota: "Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che è stato conferito mandato ad Assietta S.p.A., Società di consulenza finanziaria specializzata in Corporate Finance, qualeA supporto del processo di vendita, l’advisor verrà altresì affiancato da un soggetto avente profilo e network internazionali". Per il momento non si conoscono i nomi delle persone o delle società interessate all'acquisto del Genoa.