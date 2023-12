È una svolta storica per il Manchester United. Jim Ratcliffe ha ufficializzato l'acquisizione del 25% del club e l'investimento di 300 milioni di euro sull'Old Trafford. "Manchester United - si legge nel comunicato di INEOS - ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale il presidente di INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquisirà il 25 per cento delle azioni di classe B del Manchester United e fino al 25 per cento delle azioni di classe A del Manchester United e fornirà ulteriori 300 milioni di dollari destinati a consentire investimenti futuri nell'Old Trafford"



SODDISFAZIONE - "Come ragazzo locale - afferma Ratcliffe - e sostenitore per tutta la vita del Club, sono molto lieto che siamo stati in grado di concordare un accordo con il consiglio di amministrazione del Manchester United che ci delega la responsabilità di gestione delle operazioni calcistiche del club [...]. La nostra ambizione condivisa è chiara: vogliamo tutti vedere il Manchester United al nostro posto, in cima al calcio inglese, europeo e mondiale".



'LIETI DELL'ACCORDO' - Sull'operazione si sono espressi anche I co-presidenti e direttori esecutivi, Avram Glazer e Joel Glazer: “Siamo lieti di aver concordato questo accordo con Sir Jim Ratcliffe e INEOS. Come parte della revisione strategica che abbiamo annunciato nel novembre 2022, ci siamo impegnati a esaminare una varietà di alternative per aiutare a migliorare il Manchester United, con particolare attenzione al successo per le nostre squadre maschili, femminili e dell'Accademia".