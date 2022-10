. L'attaccante francese, partito dalle giovanili di Lille e Boulogne per poi giocare con Olympique Alès, Brest, Metz, Galatasaray, Marsiglia, Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana, ha deciso di ritirarsi e abbadonare il calcio giocato a 39 anni, confermando la decisione sui propri social: "".- Lascia il calcio, non la Salernitana perché Ribery ha deciso di. Lo ha annunciato il tecnicoin conferenza stampa: "Averlo all'interno del nostro staff è un piacere, avrebbe potuto fare qualunque cosa in qualunque parte del mondo e invece ha accettato di restare con noi. Sarà un collaboratore a 360°, è un potenziale allenatore per personalità, conoscenze e capacità di sdrammatizzare e di leggere i momenti. Ora è dall'altra parte della barricata e potrà percepire dinamiche diverse. E la sua voglia di apprendere ancora mi piace. Spero domani possa essere al mio fianco in panchina".