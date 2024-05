UFFICIALE, (ri)nasce l'AC Chievoverona: scelti logo e colori sociali

Il progetto romantico divede la luce. Dopo l'acquisizione del marchio, l'ex centravanti valdostano completa l'opera: sono infatti ufficialiche accompagneranno il nuovo AC Chievoverona.Dopo il, divenuto ufficiale due anni fa, l'attaccante più prolifico della storia del club (139 gol in 517 partite) non ci ha pensato due volte a intraprendere il percorso dalle serie minori con l'obiettivo di riportare il suo Chievo ai fasti passati. Un progetto che è partito con la, fondata proprio dalle ceneri del Chievo puntando almeno a tornare in Serie B nel giro di qualche anno. Poi, qualche settimana fa,, che dunque permette alla Clivense di cambiare nome e proseguire in Serie D - dove ha giocato quest'anno - con la nuova, nostalgica denominazione.

"Un’altra promessa mantenuta. Dopo l’acquisizione del Marchio Chievoverona, lo scorso 10 maggio, a scegliere nome e colori sociali per la prossima stagione 2024/2025 in Serie D sono stati gli 800 soci dell’FC Clivense, tramite un sondaggio a loro inviato dalla società - si legge in un comunicato pubblicato dalla società -.. E così, ecco completato l'iter per riportare in vita il Chievo, che manterrà il, già comparso su tutti i canali ufficiali del club. Viva la soddisfazione del presidente Pellissier: "L’esito emerso, a ben guardare, unisce due anime: la storia, il nome AC Chievoverona, e l’eredità presente dell’esperienza di questi ultimi tre anni di Clivense, ovvero i colori bianco e azzurro. Siamo orgogliosi che queste anime diventino una cosa sola: