L'A.S.D. Scopigno Cup , in riferimento al 28° Scopigno Cup World Football Tournament Under 17, memorial Manlio Scopigno, previsto dal 07 al 10 Aprile 2020 a Amatrice, Rieti e Frosinone; comunica suo malgrado che l'evento in base al DCPM della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vieta lo svolgimento di qualsiasi manifestazione nel territorio nazionale , ed in misura precauzionale, per l'eventuale protrarsi del COVID 19, è stata posticipata al periodo dal 25 al 28 Agosto 2020 in Diretta RAI SPORT. Siamo dispiaciuti per lo spostamento della 28° Scopigno Cup 2020 poichè a livello organizzativo tutto era già pronto e definito nei minimi dettagli, - afferma il PRESIDENTE Fabrizio Formichetti - ma allo stesso tempo siamo consapevoli che la salute pubblica viene prima di ogni cosa, e ci uniamo agli appelli del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle indicazioni del Ministero della Salute, di rispettare scrupolosamente le regole igieniche e comportamentali, al fine di sconfiggere il Corona virus e tornare a vivere splendide giornate di Sport.