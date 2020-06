Confirmed: the #UYL finals schedule



16 to 25 August

Colovray Stadium, Nyon

Oltre a Champions ed Europa League. Tutto in una settimana, dal 16 al 25 agosto e con un'importantissima sorpresa per una delle formazioni italiane ancora in corsa.alla competizione dopo essersi rifiutata di far scendere in campo la propria Primavera in piena emergenza coronavirus. La Uefa fu obbligata ad aprire un processo contro il club nerazzurro che però è stato chiuso senza provvedimenti.Martedì 18 agosto e mercoledì 19 andranno in scena i quarti di finale con il possibile derby d'Italia proprio fra Inter e Juve. Le semifinali andranno entrambe in scena il 22 agosto con la finalissima in programma Martedì 25 agosto.