O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

"Un'ultima pedalada". A 36 anniper la quarta volta in carriera, l'ex fantasista di Real Madrid, Manchester City e Milan ha firmato un contratto di cinque mesi con i brasiliani. Con una formula particolare: per andare incontro alle esigenze del Peixe (in difficoltà economica), riferisce Globoesporte,percepirà un, con bonus fino a 90mila euro ottenibili al raggiungimento delle 15 presenze (circa 45mila dopo 10 partite giocate, altri 45 toccata quota 15).