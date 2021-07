Gianluca Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione italiana arbitri (Aia) Alfredo Trentalange in conferenza stampa: "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani e costruire il miglior sistema arbitrale al mondo, senza protagonismi. Vogliamo aprire canali di comunicazione".



Rocchi succede così a Nicola Rizzoli e accanto a lui avrà i nuovi componenti della CAN: Elenito Di Liberatore, Andrea Gervasoni e Lorenzo Maganelli. Matteo Simone Trefoloni confermato responsabile del Settore Tecnico.



Trentalange ha commentato poi la decisione di promuovere in CAN alla memoria l'arbitro scomparso Daniele De Santis: "Una bella iniziativa nata dall'organo tecnico, per un arbitro che aveva dato veramente tutto e che siamo certi che la promozione l'avrebbe comunque ottenuta".