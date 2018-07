Con una nota apparsa sul sito web delil club madrileno ha ufficializzato la cessione diallaEcco il comunicato UFFICIALEIl Real Madrid C. F. comunica che rispettando la volontà e la richiesta espressa dal giocatore Cristiano Ronaldo ha dato il via libera alla sua cessione alla Juventus. Oggi il Real Madrid vuole esprimere il suo ringraziamento al giocatore che ha dimostrato di essere il migliore al mondo e che ha contrassegnato una delle epoche più importanti della storia del nostro club e del calcio mondiale. Per il Real Madrid, Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei suoi simboli più grandi e questa sarà sempre la sua casa.