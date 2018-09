Intervenuto in conferenza stampa, il presidenteha spiegato: "Oggi è un punto di partenza. Ronaldo a titolo personale acquisisce il 51% delle azioni. E' un idolo che fa innamorare e fa sognare. L'arrivo di Ronaldo consentirà al club di fare un salto di qualità. Benvenuto a casa".L'ex attaccante brasiliano ha poi preso parola: "Ho attraversato molte tappe di formazione per prepararmi, il calcio è una mia passione. Abbiamo i migliori membri per raggiungere i nostri obiettivi. Vogliamo crescere fin dove i nostri sogni ce lo permettono. Questa nuova gestione sarà definita in quattro parole: competitività, trasparenza, rivoluzione e sociale. Conteremo sull'amico Carlos Suarez e sul gruppo di lavoratori di questi ultimi tempi. Vogliamo formare il miglior team possibile per competere e riferire chiaramente la nostra gestione. Ci sarà un contenuto sociale chiaro in tutte le nostre azioni. Contate su di noi per consolidare il Real Valladolid in Primera e continuare a costruire sogni. Con l'unione di tutte le parti sono convinto che sarà molto difficile batterci. Voglio che tutti contribuiscano e invito i tifosi a partecipare nel progetto. Dando idee, opinioni, critiche e speranze. Voglio che siate parte del presente e del futuro del Real Valladolid".