La decisione a lungo attesa ed invocata alla fine è arrivata: il derby di ritorno tra Sampdoria e Genoa non si disputerà più, come inizialmente previsto, lunedì 15 aprile bensì il giorno prima come da più tardi richiesto da tempo.



La sfida rossoblucerchiata era stata in un primo momento programmata per lunedì alle 20.30 per evitare la concomitanza con la mezza maratona che si disputerà domenica mattina nel capoluogo ligure. Una scelta che aveva però finito per scontentare tutta la Genova calcistica, indipendentemente dalle questioni di tifo. Da qui la retromarcia della Lega Calcio che, sollecitata da più parti, anche dagli ambienti politici ed amministrativi, ha ufficializzato questo pomeriggio il nuovo orario d'inizio della gara, ora programmata per le ore 15 di domenica 14 aprile.

Una collocazione che più tradizionale non si potrebbe.