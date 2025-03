Ufficiale: Sannino torna ad allenare in Svizzera

2015 Getty Images (Photographer) - (Editor)

. L'annuncio è stato dato dallo stesso club, ultimo in classifica dopo 26 giornate del campionato di seconda divisione svizzera a pari punti (23) col Nyonnais, prossimo avversario il 28 marzo. Domenica scorsa la squadra ha perso 3-1 sul campo del Vaduz, una sconfitta costata la panchina al tecnico spagnolo Benavente.In carriera Sannino ha allenato Oltrepò, Biellese, Sudtirol, Meda, Sangiovannese, Varese, Cosenza, Lecco, Pergocrema, Siena, Palermo, Chievo, Watford in Inghilterra, Catania, Carpi, Salernitana, Triestina, Levadeiakos in Grecia, Novara, Honved in Ungheria, Al-Ittihad Tripoli in Libia, Nocerina e Paradiso in Svizzera.

- L'AC Bellinzona dà il benvenuto a Giuseppe Sannino, nuovo allenatore della prima squadra. Subito al lavoro per affrontare al meglio le prossime sfide!