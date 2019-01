Arriva la prima ufficialità per la Serie B della prossima stagione: è ufficiale dal prossimo anno il cambio di format per il campionato cadetto, che sarà a 20 squadre come deciso dal consiglio federale della FIGC e non più a 19. Per stabilire questo format la soluzione più accreditata riguarda la conferma delle 4 retrocessioni dal campionato di Serie B a quello di Serie C (tre in modo diretto ed una dopo i playout), mentre dovrebbe essere prevista invece una promozione in più dalla C.