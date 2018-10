Gracias a Todos

Grazie a Tutti@ pic.twitter.com/vBg4gYFUbk — Nicolas Burdisso (@NicoBurdisso_8) 10 ottobre 2018

Il difensore argentino Nicolas(37 anni ex Boca, Inter, Roma, Genoa e Torino) ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato: "Oggi a 19 anni dal mio esordio è il momento di chiudere la mia avventura come calciatore.quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso, a Dio e alla mia famiglia, ai compagni e alle squadre, allenatori e soprattutto tifosi. Il calcio è il mio strumento per essere felice e migliorare ogni giorno come persona e continuerà ad esserlo.