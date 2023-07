Tom Cleverley decide di appendere le scarpette al chiodo. Il centrocampista classe '89 del Watford, dopo una stagione pesantemente condizionata dagli infortuni in cui ha collezionato appena 4 presenze, ha annunciato ufficialmente il ritiro.



Cresciuto nel Manchester United, Cleverley in carriera ha collezionato 79 presenze con i Red Devils vincendo un campionato e due Community Shield. In carriera ha vestito - tra le altre - anche le maglie di Aston villa ed Everton e collezionato 13 presenze con la Nazionale inglese.