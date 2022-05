Meteora in Italia con la maglia della Fiorentina, Marko Marin ha però vinto numerosi titoli in carriera: l'ultimo in Ungheria con il Ferencvaros ed è con questo che, a 33 anni, si chiude la carriera dell'esterno d'attacco ex Chelsea. Due volte vincitore dell'Europa League, per lui titoli in Serbia e Grecia.